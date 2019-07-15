Роскомнадзор потребовал от Facebook заблокировать доступ к изображению со свастикой на гербе

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Роскомнадзор, чтобы они ограничили доступ к изображению герба РФ со свастикой, опубликованной в Facebook. Отмечается, что в адрес социальной сети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

"15 июля в Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к иллюстрации в социальной сети Facebook, оскорбляющей государственные символы России. Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В самом Facebook отметили, что каждые полгода им поступает около двух тысяч сообщений с требованием от Роскомнадзора блокировать те или иные материалы из-за нарушения законодательства РФ.