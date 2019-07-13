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Пушков отреагировал на обстрел украинского телеканала

13 июля 2019, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]

Пушков отреагировал на обстрел украинского телеканала

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся "вопиющим случаем". 

В Киеве обстреляли телеканал из гранатомета

В Киеве обстреляли телеканал из гранатомета

 

Политик выразил уверенность, что данный обстрел, равно как и другие преступления против украинских журналистов, не обсуждали на конференции по свободе средств массовой информации в Лондоне.

"Не конференция, а фейк. Атака на канал 112 - случай вопиющий. Но реакции Ханта или Фриланд не будет", - отметил сенатор. Напомним, ранее АН сообщали, что минувшей ночью здание обстреляли.

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