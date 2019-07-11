Два британских разведывательных самолета замечены у границ России

Два британских военных самолёта были замечены неподалеку от российских границ. Отмечается, что воздушные судна были замечены в семь утра и пять часов вечера по московскому времени.

"Самолёт радиоэлектронной разведки Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint, бортовой номер ZZ665 , позывной RRR7287 производит разведывательный полёт в районе полётной информации Калининградской области", - опубликовано в Twitter мониторингового ресурса Plane Radar.

Второй самолёт Bombardier Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ692 был замечен над Черноморским побережьем недалеко от Крыма. Радиоразведчик дважды пролетел вокруг полуострова и вернулся обратно.