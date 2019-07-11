Путин принял нового губернатора Севастополя

Президент России встретил Михаила Развожаева, назначенного новым губернатором Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Встреча названа рабочей. Главной темой для разговора стало назначение Михаила Развозжаева временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Указ об этом опубликован на сайте Президента РФ.

Предыдущий губернатор Дмитрий Овсянников был отстранен от должности. Сообщается, что он это сделал по собственному желанию.

Что послужило причиной для ухода Овсянникова с должности официально не уточняется. Информации о его переназначении на новую должность пока нет. Поэтому можно предположить, что отставка, скорее носит «добровольно-принудительный» характер.

Губернаторство Дмитрия Овсянникова было омрачено чередой скандалов. Он конфликтовал с парламентом.