Сенатор оценил решение ЕС о снятии санкций с Януковича

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил решение суда Евросоюза об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и ряда его соратников. Сенатор подтвердил правильность принятого решения.

Суд ЕС снял санкции с Виктора Януковича

"Это даёт Виктору Януковичу свободу в рамках Евросоюза. Решение абсолютно правильное, никаких оснований для введения санкций против бывшего президента и его команды не было. Всё это свидетельствует о том, что в Европе приходит понимание сложившейся ситуации", - передаёт слова Цекова RT.

Сенатор выразил надежду, что теперь ЕС даст оценку действиям ещё одного бывшего украинского лидера - Петра Порошенко. По его словам, решения Евросоюза говорят о том, что они поминают, "кто прав и кто виноват на Украине".