Вакарчук выступил на митинге против телемоста с Россией

Украинский музыкант и лидер политической партии «Голос» Святослав Вакарчук крайне негативно отнёсся к намеченному телемосту между Киевом и Москвой. Члены его партии протестуют возле офиса телеканала.

Вакарчук признался, что связывает его с украинским олигархом

Идея позволить пообщаться москвичам и украинцам крайне не понравилась Вакарчуку, передаёт РИА Новости. Он лично выступил на митинге возле офиса телеканала, где заявил, что необходимо провести расследование и установить, каким образом украинское телевидение стало «занимать пророссийскую позицию».

«Такие телеканалы, как NewsOne, необходимо остановить, но с точки зрения законодательства», - считает Вакарчук.