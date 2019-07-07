Британский посол в США: «Карьера Трампа может закончиться позорно»

Посол Великобритании в Соединённых Штатах Ким Дэррок назвал администрацию действующего президента США Дональда Трампа беспомощной и некомпетентной.

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Дэррок считает, что действия нынешней администрации президента США сравнимы с «драками на ножах». В качестве примера посол привёл внешнюю и внутреннюю политику Америки и разногласия в правительстве США, передаёт ТАСС.

«На самом деле мы не верим, что его администрация станет ощутимо более нормальной, в меньшей степени разлаженной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной», - сказал Дэррок.