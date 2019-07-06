В МИД оценили концепцию США по противодействию Кремлю

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на концепцию Соединённых Штатов "по противодействию злонамеренному влиянию Кремля". В ведомстве отметили, что документ направлен на насаждении русофобии в мире.

В США разработали концепцию противодействия "злонамеренному влиянию Кремля"

"Она [концепция] резко диссонирует с конструктивной тональностью недавней встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите "Группы двадцати" в Осаке...Термином "противодействие" неуклюже маскируется агрессивный наступательный подход"- сказано в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что таким образом Вашингтон хочет заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ и подчинить себе соседние от России государства.

"Со своей стороны не раз подтверждали открытость к выстраиванию конструктивного взаимодействия с США на основе равноправия и учета интересов друг друга. Однако злобная антироссийская пропаганда из Вашингтона, рвущегося к глобальному доминированию, сводит на нет эти усилия", - заключили в ведомстве.