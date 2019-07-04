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Совместные инициативы кубанских законодателей

4 июля 2019, 13:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Совместные инициативы кубанских законодателей

В кубанском парламенте под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание Совета законодателей Краснодарского края. В работе приняли участие сенаторы от региона Владимир Бекетов и Алексей Кондратенко, депутаты Государственной Думы, вице-губернатор Алексей Копайгородский, депутаты краевого парламента, руководители представительных органов муниципальных образований.

Первая из законодательных инициатив касалась изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Документом предлагается устранить несогласованность правовых норм, из-за которой малые и средние предприятия, производящие вино из российского сырья, не могут получать субсидии на возмещение затрат в связи с производством указанной продукции.

Говоря о сути вопроса, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что наряду с тем, что Кубань является житницей, здесь расположено 30 процентов виноградников страны. Кубанские вина получили широкую известность и одобрение специалистов и потребителей не только в нашей стране, но и за рубежом. Для снижения административных барьеров в отрасли в прошлом году депутаты кубанского парламента обратились в Минфин РФ по вопросу упрощения процедуры получения лицензий субъектами малого предпринимательства. Благодаря этому за 2018 год восемь кубанских фермеров легализовали свою деятельность и получили лицензии на производство вин. До этого такие лицензии были всего у двух фермеров в крае.

Информацию о проекте представил зампред краевого парламента, председатель аграрного комитета ЗСК Александр Трубилин. По его словам, при существующем ограничении на субсидирование в федеральном законе Бюджетным кодексом предусмотрено выделение субсидий виноделам. И предлагаемые изменения направлены на исключение несогласованности норм федерального законодательства.

Следующий вопрос касался изменения принципа исчисления налога на имущество организаций по объектам гостиничного и туристического обслуживания. По мнению парламентариев, новая норма позволит обеспечить рост поступлений доходов в консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации.

Затем законодатели рассмотрели инициативу о расширении полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере контроля за проведением классификации средств размещения.

По мнению главы кубанского парламента, курортно-туристический комплекс – одна из ведущих отраслей экономики региона. Туризм стимулирует развитие других смежных отраслей экономики: транспорта, связи, сельского хозяйства, производства и торговли. И именно поэтому вопросы, связанные с созданием условий для более эффективного развития курортно-туристической отрасли, являются приоритетными для края.

- Надлежащий контроль за владельцами средств гостиничного размещения, владельцами иных курортных объектов, безусловно, обеспечит повышение уровня сервиса. На наш взгляд, наиболее качественно данный контроль может быть осуществлен непосредственно на уровне субъекта Российской Федерации, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Подробнее об инициативе рассказал председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус. По его словам, документом предлагается наделить органы исполнительной власти полномочиями по решению вопросов организации и осуществления регионального контроля за правообладателями средств размещения в части соответствия предприятий присвоенной категории. Кроме того, предлагается также наделить органы исполнительной власти полномочиями по контролю за аккредитованными организациями, осуществляющими классификацию объектов туриндустрии в части соблюдения порядка присвоения категорий.

Одной из значимых стала также инициатива о внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Как отметил Юрий Бурлачко, согласование и принятие данного предложения позволит решить задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным в части создания наиболее благоприятных и оптимальных условий для получения общего образования и, в том числе, для решения вопроса об организации учебного процесса в школах в одну смену.

- Одной из форм решения данного вопроса может стать возможность получения общего среднего образования в высших учебных заведениях, - уточнил спикер.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктора Чернявского, сейчас нормы федерального законодательства не предусматривают финансирование такого мероприятия за счет регионального бюджета. Предлагаемые к внесению изменения позволят создать правовые механизмы для получения за счет регионального бюджета общего образования в вузах, что обеспечит возможность предоставления общего образования в доступных и оптимальных условиях, а также позволит расширить спектр направлений профильного обучения учащихся.

Также законодатели обсудили другие инициативы и проекты, предложенные профильными комитетами ЗСК. В частности, одним из рассмотренных документов предлагается с 1 января 2020 года упразднить региональные полномочия по осуществлению государственного ветеринарного надзора и возложить их исполнение в полном объеме на Россельхознадзор. Кубанские законодатели не поддержали данный законопроект.

По итогам заседания парламентарии приняли решение направить рассмотренные и одобренные инициативы в Государственную Думу.

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