Путин пояснил, какие факторы мешают полноценному развитию страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не все планы по развитию страны реализуются так быстро, как хотелось бы. По словам российского лидера, на пути их выполнения встречаются непредвиденные обстоятельства и сложности.

"Возникают и непредвиденные препятствия, сложности, шероховатости...Главное — надо во многом измениться самим людям, осознать необходимость перемен, свое место в этих процессах, включиться в общую работу. Надо, повторю, каждому прочувствовать, что мир вокруг стремительно меняется", - передаёт слова главы государства газете Corriere della Sera.

Путин отметил, что дело не в высокой политической поддержки, а в экономических реалиях, с которыми сталкивается Россия, в том числе колебания цен на нефть, газ и металлы. Президент добавил, что несмотря на "внешние ограничители", власти стараются вести взвешенную политику, обеспечивая макроэкономическую стабильность, в том числе государство реализует нацпроекты, которые направлены на прорывное развитие ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также повышение качества жизни людей.