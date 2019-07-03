Слуцкий: РФ не видит необходимости выплаты взносов в СЕ за 2017-2018 гг.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что не видит необходимости выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы. По его словам, тогда Россия не принимала полноценного участия в работе СЕ.

Совет Европы попросил у России еще денег

"Насколько я понимаю механику действий Минфина, мы платим за этот год, когда мы вернулись, и не платим ... за годы нашего отсутствия в Совете Европы, поскольку за что платить?...мы весьма усеченным образом, мягко выражаясь, присутствовали в это время в институтах Совета Европы", - передаёт слова политика ТАСС.

Слуцкий напомнил, что без участия РФ были выбраны, например, около 70% судей ЕСПЧ и верховный комиссар по правам человека. Депутат отметил, что "весьма надо осторожно относиться к вопросам выплат долгов за период отсутствия на площадке ПАСЕ".

Ранее сообщалось, что осуществила выплату своего взноса за 2019 год в бюджет Совета Европы, однако пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген заявил, что надеется на выплату долга за 2017-2018 года.