Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Торонто, выступил с речью на совместной пресс-конференции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, а затем на конференции по Украине. На Украине депутат пожалел, что голосовал за Зеленского, и назвал того Наполеоном

Глава Незалежной поприветствовал премьер-министра Канады и публику по-английски: "Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это все", - закончил он и перешел на родной язык.

Слова Владимира Зеленского вызвали смех в аудитории. Подобная этой ситуация произошла и на конференции по Украине, где лидер украинского государства вновь блеснул перед канадцами знанием английского.

Зеленский вышел на сцену, где его ожидал Трюдо. Политики пожали друг другу руки, затем Зеленский сказал "привет", а слушатели рассмеялись. Такая ответная реакция слегка смутила украинского лидера.