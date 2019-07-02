12 партий в Хабаровском крае заявили о готовности избираться

В число 12 политпартий, намеренных идти на выборы 8 сентября в крае, вошли Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР, Партия Роста, РотФронт, Казачья партия РФ, Коммунисты России, Партия социальных реформ, Трудовая партии и Родина.

На сегодняшний день в гордуму краевой столицы выдвинуты шесть кандидатов, на пост мэра Комсомольска-на-Амуре будут претендовать 11 самовыдвиженцев, а в думу города Президентского внимания – 19. Допвыборы депутата Госдумы ФС РФ седьмого созыва по Комсомольскому избирательному округу документы в ИКХК представил один кандидат.

30 июня состоялась конференция партии Справедливая Россия, на которой был определен и одобрен кандидат в депутаты на допвыборы в Госдуму. От эсеров избираться будет доктор исторических, специалист в области ЖКХ Татьяна Ярославцева.

Что касается желающих попасть в Госдуму от других партий, то ранее сообщалось, что ЕР выдвинула кандидата-шансонье Вику Цыганову, уроженцу Хабаровска. От Партии Роста представлен замдиректор медиахолдинга PrimaMedia Андрей Швецов, от «Зеленых» - зампред РО Андрей Петров, от КПРФ – дипломат и политолог Николай Платошкин.