Председатель временной комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ и информационной политике Алексей Пушков предположил, на какой срок Украина приостановила своё участие в ПАСЕ.

Порошенко боится остаться с Россией "один на один"

Пушков отметил, что комитет Верховной рады Украины, который рекомендовал стране взять паузу в ПАСЕ и отозвать делегацию, в скором времени будет расформирован. Российский сенатор уверен, что пришедшие им на смену политики придут к другому решению, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

«Новая Рада примет другое решение. Латвия, Эстония, Грузия, Литва уже отказались от бойкота ПАСЕ из-за России. Украина осталась одна. Совсем одна», - написал Пушков в соцсети.