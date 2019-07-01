Россия предложила американцам обменять Ярошенко

Москва призывает Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в РФ, и вернуть изъятую дипломатическую собственность.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай". По его мнению, если придерживаться политики "малых шагов", "позитивный эффект от возможных результатов может оказаться значимым".

"Освободите Ярошенко, поменяйте его на американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую изъяли не просто в нарушение Венской конвенции, но в нарушение частного права", - отметил он.

"Власти США продолжают внимательно следить за всеми делами заключенных в тюрьму в России американских граждан. Мы не оглашаем наши частные дипломатические дискуссии", - сказал ТАСС представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.