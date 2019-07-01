Американский эксперт рассказал, какого российского оружия США стоит бояться

Эксперт из Соединённых Штатов Байрон Кинг заявил, что в России действительно есть оружие, которое может стать серьёзной угрозой для США. Он подчеркнул, что речь идёт вовсе не о ядерных ракетах.

«Я думаю, что самое мощное оружие России – не ядерные боеголовки, а золото. Это самое быстроразвивающееся оружие в российском геополитическом арсенале наряду с национальной валютой РФ – рублем», - считает эксперт.

Кинг напомнил, что Россия успешно смогла преодолеть кризис 90-х годов, а по нынешним показателям российский рубль является одной из самых недооценённых мировых валют, передаёт РенТВ. Эксперт предположил, что если Россия и Китай объединят золотые запасы и создадут единую валюту, то это станет очень серьёзной проблемой для США.