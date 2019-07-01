"Невелика потеря": Пушков оценил отказ Нино Катамадзе от выступлений в РФ

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг заявлений известной грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе.

Российский сенатор высказал свою точку зрения на своей официальной странице в сервисе микроблогов Twitter. По его словам, отказ грузинской певицы от выступлений на территории Российской Федерации - это, безусловно, ее право.

"Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Не знаю, кто такая Нино Катамадзе. Думаю, ее мало кто знает у нас в стране. Легко обойдемся. Невелика потеря", - написал политик.

Он также отметил, что не понимает, какое отношение таланты Катамадзе имеют к ее политическим убеждениям. Напомним, артистка после выступления на фестивале "Усадьба Jazz" в Москве заявила, что это - ее последний концерт в РФ.

"Она выбрала политику, а в этой сфере таланты певца или актера несущественны. Важна позиция. Для нее Россия - враг. Почему она должна петь в Москве и вывозить от нас супер-гонорары? Это аморально", - уверен сенатор.

Заявление грузинки также оценили телеведущий Владимир Соловьев и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Добавим, позднее запись о том, что более выступать в России Нино не намерена, исчезла со страницы певицы в Facebook.