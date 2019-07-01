Соловьев высмеял громкое заявление Нино Катамадзе об отказе выступать в России

Российский телеведущий Владимир Соловьев засомневался в востребованности грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе в России. По его словам, он не понял к чему такие громкие заявления про отказы выступать в РФ.

Грузинская певица Катамадзе удалила запись об отказе от выступлений в России

"Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?", - написал Соловьев в Twitter.

Телеведущий добавил, что не понимает почему представители Союза грузин обращаются к Владимиру Путину, чтобы восстановилось авиасообщение со страной, а не к своим властям, чтобы те прекратили "антироссийскую истерию".

Ранее певица Нино Катамадзе написала в Facebook: "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!"

Позже знаменитость удалила своё сообщение.