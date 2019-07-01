Великобритания решила доказать неправоту Путина выходом из Евросоюза

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британцы смогут продемонстрировать Владимиру Путину приверженность либерализму, если страна в срок выйдет из Евросоюза.

«Если мы снова потерпим неудачу, и особенно если мы тем самым увеличим вероятность того, что ЕС потребует проведения нового референдума еще до того, как мы выполним свои обязательства по первому, то мы сделаем демократию посмешищем», - считает Джонсон. Такое заявление он сделал после слов президента России Владимира Путина о том, что «либеральная идея изжила себя».

Джонсон уверен, что либеральная идея не просто жива, но также обеспечивает странам Европы высокий уровень благосостояния. По его словам, выход Великобритании из ЕС как раз демонстрирует основные ценности либерализма: британцы сделали свой выбор после того, как страны Евросоюза начали нарушать основополагающие принципы либеральной демократии, передаёт «Свободная пресса».