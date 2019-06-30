В Крыму считают заход эсмица США в Чёрное море "наглым упорством"
30 июня 2019, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заход эсминца ВМС США "Карни" в акваторию Черного моря является наглым упорством, направленным на создание напряженности в международных отношениях.
"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", - передаёт слова политика РИА Новости.
Гемпель отметил, что российская армия и флот имеют самое современное оружие, в разы превосходящее американское, поэтому они в силах обеспечить безопасность граждан РФ. По его словам, Крым навсегда останется " непотопляемым авианосцем в Черном море", который будет обеспечивать "международную стабильность в черноморском регионе"