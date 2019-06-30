Поклонская пригласила Дональда Трампа в Крым

На просьбу "Аргументов недели" прокомментировать позицию США по вопросу воссоединения Крыма с Россией, Наталья пригласила американского президента посетить полуостров.

"Сегодня одной из главных новостей мировой политики стало то, что Дональд Трамп зашёл на территорию КНДР. Действительно важный и серьёзный шаг! Но он побил бы все рекорды мировой новостью, если бы стал первым Президентом США, который прибыл с дружественным визитом в российский Крым! Вот это понимаю - новость, так новость!) И начался бы новый этап мироустройства, который строился на уважении и соблюдении гарантированных международными документами прав и свобод человека!"

Полное интервью с Натальей Поклонской читайте в одном из ближайших номеров "АН".

Смотрите также: "Наталья Поклонская о ситуации на Донбассе и спасении сирийских детей".

