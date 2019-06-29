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Валерий Гартунг нашел «идеального» кандидата в губернаторы Челябинской области

29 июня 2019, 15:20 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Валерий Гартунг нашел «идеального» кандидата в губернаторы Челябинской области
Валерий Гартунг

Как сообщает агентство «Полит74», лидер регионального отделения Валерий Гартунг заявил, что у нет губернаторских амбиций, он эффективно работает как депутат Госдумы, поэтому на выборы не пойдет. Своего кандидата партия тоже не будет выдвигать, а поддержит врио губернатора Алексея Текслера.

- Нашелся самовыдвиженец, который полностью разделяет наши взгляды, - отметил Валерий Гартунг.

 По его словам общий язык с главой региона ему удалось найти сразу, первый раз они встретились через неделю после назначения Алексея Текслера на должность врио губернатора Челябинской области.

- Последний раз мы встречались с ним вчера (28 июня — авт.), Алексей Леонидович при мне позвонил Андрею Пшеницыну (министр финансов Челябинской области — авт.), с просьбой посчитать, во сколько обойдутся бюджету наши инициативы, - рассказывает депутат. - В первую очередь мы попросили главу региона поддержать наш проект «Дети войны». Дело в том, что в нашей области проживает около 40 тысяч людей, получивших этот статус, но денежные выплаты получают всего две тысячи человек. Это не справедливо. В-вторых, мы просим пересмотреть взносы за капремонт, в-третьих, необходимо снизить ставки по транспортному налогу. В Свердловской области он намного ниже, чем у нас.

Депутаты конференции решили единогласно поддержать кандидатуру Алексея Текслера на выборах.

 

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