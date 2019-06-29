Тимошенко захотела для Украины новую Конституцию

Юлия Тимошенко заявила, что Украине необходима новая Конституция, поскольку существующая не защищает права жителей страны. По мнению лидера «Батькивщины», главный закон государства должен быть написан народом.

Зеленский продемонстрировал украинцам Конституцию в комиксах

«Конституция Украины не работает для защиты прав и свобод людей. И все статьи о правах людей так или иначе нарушаются», - считает Тимошенко. Она подчеркнула, что новая Конституция страны должна быть написана украинскими гражданами с учётом их нужд и интересов, а не «политиками, чиновниками или должностными лицами в кулуарах ВРУ под столом», передаёт RT. Тимошенко подчеркнула, что для принятия ногой Конституции следует организовать референдум.