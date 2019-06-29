Российский президент Владимир Путин рассказал об итогах прошедшего в Осаке саммита «Большой двадцатки». Среди положительных моментов глава государства выделил готовность участников G20 проводить реформы ВТО и бороться с терроризмом в интернете.

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Также Путин рассказал о встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передаёт Мир24. Она заявила, что о восстановлении отношений между двумя странами не может быть речи, пока Россия не прекратит «агрессивную политику».

«Хочу вас обрадовать, у нас и не было намерений совершать какие бы то ни было агрессивные действия в отношении кого бы то ни было», - ответил Путин. Он подчеркнул, что Россия всегда действует зеркально в отношении других стран.