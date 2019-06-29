Ангела Меркель рассказала о приступах дрожи

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе саммита «Большой двадцатки» заверила, что у неё нет серьёзных проблем со здоровьем. Мировая общественность обратила внимание на самочувствие Меркель после того, как у неё случился приступ дрожи на встрече с Владимиром Зеленским.

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Меркель заверила, что чувствует себя здоровой. По словам канцлера Германии, недуг появился внезапно, и она надеется, что всё скоро пройдёт, передаёт "Российская газета".

«Я уверена, что такая реакция появлялась неожиданно, так она и пройдет. Не могу сказать ничего особенного по этому поводу. В остальном я чувствую себя хорошо», - сказала Меркель.