Трамп поручил чиновникам искать договорённости с Москвой

Министр иностранных дел Россия сообщил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в присутствии делегации из РФ дал своим чиновникам поручение искать взаимоприемлемые договоренности с Москвой. Отмечается, что поручение прозвучало сразу после встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Японии.

"Сказал: вот все, о чем мы говорили, давайте переводить на язык практических действий, давайте искать соглашения, договоренности, которые будут взаимоприемлемыми. Мы такой подход полностью разделяем", - передаёт слова американского лидера РИА Новости.

Напомним, что в пятницу, 28 июня, президент РФ Владимир Путин провёл встречу с Дональдом Трампом на саммите "большой двадцатки". В ходе беседы лидеры стран обсудили, вопросы стратегической стабильности, международные отношения и торговлю, затронули Китай, Сирию, ситуацию в Идлибе и Турцию.