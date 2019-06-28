Песков: Трамп "эмоционально отреагировал" на приглашение 75-летия победы
28 июня 2019, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции американского лидера Дональда Трампа на приглашение на 75-летией победы в Великой Отечественной войне в Москву. По его словам, Трамп эмоционально отреагировал.
"Дональд Трамп весьма конструктивно отреагировал...достаточно эмоционально и сказал, что действительно ещё раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно", - передаёт слова представителя Кремля РИА Новости.
Песков добавил, что в ближайшие дни будет сформировано и направлено официального приглашение.
В Белом доме сообщили, что президент США считает важным "почтить память солдат союзников, павших во Второй мировой войне".