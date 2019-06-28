Путину импонировал дружелюбный настрой Мэй, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и премьера Великобритании Терезы Мэй на саммите "большой двадцатки" в Японии стала положительным фактом после длительного перерыва в диалоге. По его словам, главе государства импонировал дружелюбный настрой Мэй.

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"До этого была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях, поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положительный", - передаёт слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что дружелюбный настрой премьера может говорить о том, что Великобритания готова к поиску механизмов для активизации торгово-экономического сотрудничества с Россией.

Песков добавил, что Тереза задавала много вопросов о ситуации Скрипалей, на которые Путин подробно и аргументировано отвечал.