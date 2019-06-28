В Белом доме рассказали, о чём беседовали Путин и Трамп
28 июня 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
В Белом доме рассказали, о темах, которые обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке. Президенты двух стран побеседовали друг с другом перед началом саммита G20.
Белый дом в соцсети опубликовал информацию о прошедшей встрече лидеров России и США. Согласно сообщению, Путин и Трамп обсудили вопросы, связанные с региональными конфликтами, передаёт «Свободная пресса».
«Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину», - сообщили в Белом доме.