В Белом доме рассказали, о чём беседовали Путин и Трамп

В Белом доме рассказали, о темах, которые обсудили Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Осаке. Президенты двух стран побеседовали друг с другом перед началом саммита G20.

Путин считает, что Россия готова к диалогу с США

Белый дом в соцсети опубликовал информацию о прошедшей встрече лидеров России и США. Согласно сообщению, Путин и Трамп обсудили вопросы, связанные с региональными конфликтами, передаёт «Свободная пресса».

«Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились, что улучшение отношений — в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украину», - сообщили в Белом доме.