Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что глава МИД Украины Павел Климкин не сообщает ему о своих действиях, а потому лидеру государства приходится узнавать обо всём из Интернета.

Семилетняя крымчанка обратилась сразу к Путину и Зеленскому, чтобы вернуть отца

Зеленского возмутило, что Климкин не посоветовался с ним прежде чем отправить ответ на российскую ноту о возвращении украинских моряков, передаёт РИА Новости. Президент Украины потребовал, чтобы министр иностранных дел публично объяснился в своих действиях. Зеленский также подчеркнул, что, являясь президентом, несёт личную ответственность за защиту своих граждан и внешнюю политику страны.

«Я сейчас говорю про ноту от РФ о возвращении наших моряков и ноту ответ, которую отослал МИД… Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ. Потому что господин Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины», - заявил Зеленский.