Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения задержанных моряков

МИД РФ направил в посольство Украины ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных в Керченском проливе. В СИЗО женился украинский моряк, задержанный в Керченском проливе

"К сожалению, реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать", - говорится в заявлении ведомства.

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, россияне пытаются заставить Украину признать судебное преследование, а косвенно - и оккупацию Крыма: "Так не будет", - написал он на странице в Facebook.

По его словам, Киев отказывается рассматривать предложенные Москвой условия для освобождения моряков. Глава украинского ведомства также добавил, что Россия якобы не желает выполнять требования международного трибунала.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", в Кремле накануне разъяснили, что вопрос относительно судьбы задержанных украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.