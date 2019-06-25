Кремль: вопрос украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН

Вопрос о судьбе задержанных украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Данный случай не является подсудным для этой инстанции. В этом заключается позиция Российской Федерации, которая и была однозначно изложена в этом суде нашими представителями", - отметил он.

Напомним, ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, а также передать Украине три конфискованных в Керченском проливе судна.