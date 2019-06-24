Делегат Украины в ПАСЕ прервал речь сербского депутата о Крыме

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп Алексей Гончаренко прервал выступление серба Александра Шешеля, который говорил на русском языке о Крыме.

Шешель говорил о том, что вот уже пять лет Крым - один из самых главных вопросов Совета Европы. И на его примере можно видеть, "что такое демократия, референдум, и как это, когда люди свободно голосуют".

"Европа должна остановить русофобию и антироссийскую истерию. Врагом Европы и всего мира является фашизм. И Россия уже один раз спасла нас от фашизма", - цитирует сербского представителя агентство ТАСС.

Он отметил, что "крымчане присоединились к РФ, потому что не хотели быть сожженными, как другие". В этот момент Гончаренко - депутат партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" - стал шуметь и кричать.

Шешель, в свою очередь, обратился к главе ПАСЕ Лилиан Мори Паскье: "Я вам, кажется, слова не давала, господин Гончаренко", - призвала та к порядку. После этого сербский делегат смог закончить свое выступление.