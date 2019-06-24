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В Ингушетии предположили, какой работой займется Евкуров после отставки с поста главы республики

24 июня 2019, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

В Ингушетии предположили, какой работой займется Евкуров после отставки с поста главы республики
ingushetia.ru

Председатель парламента Ингушетии Магомед Яндиев рассказал, что 55-летний Юнус-Бек Евкуров может продолжить карьеру по военной линии. Евкуров 24 июня объявил народу Ингушетии о том, что собрался уйти в отставку.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Евкуров возглавлял республику 12 лет. Яндиев поделился, что обсуждал с Евкуровым возможную отставку и сейчас в курсе, что он готовит заявление. "Он отработал сполна, легкие участки ему не доставались, и следующий будет такой же", – цитирует Яндиева ТАСС. По его мнению, Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.

Евкуров - профессиональный военный. В Вооруженных силах с 1982 года. В 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году — Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 2004 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил России.
Звание - генерал-майор. Принимал участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.
Впервые Евкуров был назначен главой Ингушетии в 2008 году тогдашним президентом РФ Дмитрием Медведевым

В 2018 году решением депутатов Народного собрания он был избран на третий срок. Его полномочия истекают в 2023 году.

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