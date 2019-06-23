Песков раскрыл концовку истории о потерянной записке Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чем закончилась история с потерянной запиской, которую Владимиру Путину передала женщина много лет назад с просьбой о помощи. Он отметил, что глава государства всегда уточняет у помощников, где письма от граждан.

"По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать. А женщину так и не нашли...Я могу подтвердить, что Путин не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, касающихся обращений к нему граждан", - объяснил Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Представитель Кремля поделился, что президенту очень часто передают послания на кусочках бумаги или завёрнутые в газету письма, и Путин сразу просит отдать его ему, когда пребывает на самолёт или к месту совещания. По его словам, российский лидер "откровенен с людьми, и когда ему задают откровенный вопрос, он искренне на него отвечает".

Напомним, что Владимир Путин в ходе "Прямой линии" признался, что ему стыдно за потерянную записку несколько лет назад.