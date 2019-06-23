Москалькова просит грузинского омбудсмена защитить права россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Грузии Нино Ломджария с просьбой оказать помощь в защите прав россиян, находящихся в стране. По её словам, подобное поведение недопустимо в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности.

"События в Тбилиси вызывают чрезвычайную озабоченность...Призываю Народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав и свобод российских граждан на территории Грузии", - передаёт слова Москальковой ТАСС.

Омбудсмен отметила, что российская делегация прибыла на сессию МАП по приглашению Грузии, чтобы обсудить гуманитарные и духовные аспекты взаимодействия единоверных народов, которых связывает история, а в итоге были нарушены права россиян.

"Вместо диалога...права всей российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым оказались нарушены. Более того, их жизнь оказалась под угрозой...", - заявила Москалькова.

Она отметила, что теперь множество российских туристов вынуждены завершить отдых и покинуть страну.