Джабаров: «Мудрость покинула грузинских руководителей»

Заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров рассказал, о потерях Грузии из-за приостановления авиасообщения с Россией.

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«К сожалению, события последних двух дней показали, что мудрость покинула грузинских руководителей. Как результат - Грузия теряет огромное число россиян, потенциальных туристов, которые собирались в этом году на ее курорты», - передаёт РИА Новости слова Джабарова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля авиакомпаниям запрещено совершать перевозки из России в Грузию. Также глава государства поручил вернуть россиян, временно пребывающих на территории Грузии.