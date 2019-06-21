«Пусть продают «Боржоми» в ЕС»: депутат Госдумы высказался о протестах в Грузии
21 июня 2019, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Михаил Дегтярев призвал россиян бойкотировать грузинские товары и не ездить в Грузию в качестве туристов, пока в стране идёт «очередная волна русофобских выступлений».
В Тбилиси протестующие вышли на улицы из-за участия делегации из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующие потребовали отставки действующего правительства Грузии.
Дегтярев уверен, что при сложившейся ситуации бойкот товаров из Грузии и курортов является самым правильным решением, передаёт РИА Новоси.
«Пусть ждут туристов из США и ЕС и продают "Боржоми" на европейский рынок», - сказал российский депутат.