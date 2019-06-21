«Пусть продают «Боржоми» в ЕС»: депутат Госдумы высказался о протестах в Грузии

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев призвал россиян бойкотировать грузинские товары и не ездить в Грузию в качестве туристов, пока в стране идёт «очередная волна русофобских выступлений».

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В Тбилиси протестующие вышли на улицы из-за участия делегации из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующие потребовали отставки действующего правительства Грузии.

Дегтярев уверен, что при сложившейся ситуации бойкот товаров из Грузии и курортов является самым правильным решением, передаёт РИА Новоси.

«Пусть ждут туристов из США и ЕС и продают "Боржоми" на европейский рынок», - сказал российский депутат.