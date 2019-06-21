"Югославский сценарий": Украине предрекли распад из-за потери газотранспортной системы

Украина в этом году может потерять газотранспортную систему, и в этом случае ее ждет "югославский сценарий". Об этом в пятницу, 21 июня, заявил бывший министр транспорта Евгений Червоненко.

"Зеленскому пора говорить все в глаза. У нас в этом году 16 млрд выплат и судьба "трубы". Если мы потеряем "трубу", или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант", - заявил экс-министр.

При этом он выразил сомнение, что новый состав Рады сможет справиться с текущей ситуацией в государстве из-за некомпетентности кандидатов в депутаты. По словам Червоненко, он разочарован текущими списками.