Володина возмутило поведение Грузии после нападения на делегацию из РФ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал действия властей, которые допустили нападения на российскую делегацию в Тбилиси. По его совам, Грузия должна была обеспечить безопасность участников форума, - сообщает КП.

"Россия - наш враг", - президент Грузии о протестах в Тбилиси

"Эти условия были просто проигнорированы – они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз. Акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия. Тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов", - заявил Володин.

Политик отметил, что обвинения грузинских властей после происшествия "вызывают сомнения в их адекватности". Он добавил, что его доверие к Грузии как "международному партнёру" уменьшилось.