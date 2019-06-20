В Совфеде назвали предсказуемым решение ЕС продлить санкции

Сенатор Сергей Цеков признался, что решение Совета Евросоюза продлить антироссийские санкции ещё на двенадцать месяцев является ожидаемым. По мнению Цекова, Европа ещё не скоро откажется от санкций.

В Евросоюзе продлили антироссийские санкции на год

Сенатор от Крыма уверен, что для отмены санкций Европе потребуется не меньше пяти лет, передаёт «Российская газета». По его словам, антироссийские ограничения будут отменены только тогда, когда на Западе поймут, какой вред они причиняют собственным странам.

«Это ожидаемое решение. Они связаны круговой порукой: многие из представителей Евросоюза делают заявление о том, что санкции надо отменять, они наносят урон ЕС. А когда доходит до принятия решения, они автоматом принимают решение о продлении санкций», - заявил Цеков.