Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что «свежепокрашенная трава и скамейки» не скрывают реального положения дел в регионах.

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Президент рассказал, что во время длительных поездок по стране он замечает все недочеты и проблемы, даже если к его приеду подготовились, передаёт РИА Новости.

«Чтобы понять, что происходит в стране в целом, нужно иметь информацию из разных источников. Я езжу по стране и смотрю, и даже, не побоюсь этого слова, этих выражений, и даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях на месте», - сказал Путин.

При этом он отметил, что размеры страны не позволяют получить полную картину происходящего. «Потому что смотришь просто конкретные места, смотришь конкретные ситуации, а страна у нас большая, все не концентрируется в одном месте», - отметил российский лидер.