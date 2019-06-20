В Евросоюзе продлили антироссийские санкции на год

В Евросоюзе приняли решение о продлении санкций против Севастополя и Крыма из-за непризнания Западом присоединения полуострова к Российской Федерации.

В Европе заявили, что оправились от российских санкций

Решение о продлении ограничений на год было без дискуссий одобрено в среду, 12 июня. После этого санкции автоматически, без открытого голосования оказались продлены, сообщает ТАСС.

«Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя», - сказано в решении Совета ЕС.