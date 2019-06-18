В Крыму упрекнули Зеленского в том, что он воспринимает полуостров «как мешок картошки»
18 июня 2019, 21:53 [ «Аргументы Недели» ]
Зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что своими требованиями «вернуть Крым» президент Украины Владимир Зеленский показывает отношение к жителям полуострова как к «мешку картошки».
Форманчук подчеркнул, что в Крыму люди уже сделали выбор в пользу Российской Федерации, но Зеленский этого не понимает, передаёт РИА Новости. Непринятие Киевом этого факта мешает установить нормальные отношения между Россией и Украиной. Форманчук посоветовал Украинскому лидеру решать все вопросы, «не трогая Крым».
«Крым и крымчане — это не мешок картошки, который можно куда-то возвращать или передавать. Этого не будет», - сказал Форманчук.