В Крыму упрекнули Зеленского в том, что он воспринимает полуостров «как мешок картошки»

Зампред Общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что своими требованиями «вернуть Крым» президент Украины Владимир Зеленский показывает отношение к жителям полуострова как к «мешку картошки».

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Форманчук подчеркнул, что в Крыму люди уже сделали выбор в пользу Российской Федерации, но Зеленский этого не понимает, передаёт РИА Новости. Непринятие Киевом этого факта мешает установить нормальные отношения между Россией и Украиной. Форманчук посоветовал Украинскому лидеру решать все вопросы, «не трогая Крым».

«Крым и крымчане — это не мешок картошки, который можно куда-то возвращать или передавать. Этого не будет», - сказал Форманчук.