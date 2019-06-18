Зеленский признался, почему не стал помогать Меркель
18 июня 2019, 18:27 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, почему не предложил помощь Ангеле Меркель, когда ей вдруг стало плохо на красной дорожке во время церемонии приветствия.
Во время исполнения гимна Ангеле Меркель резко стало плохо, канцлера Германии начала бить крупная дрожь. При этом стоящий рядом с ней Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы помочь женщине, передаёт РИА Новости.
Позже президента Украины спросили, почему он проигнорировал плохое самочувствие коллеги. «Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности», - заявил он.
На пресс-конференции Меркель призналась, что причиной её плохого самочувствия стало обезвоживание.