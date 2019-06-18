Зеленский признался, почему не стал помогать Меркель

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, почему не предложил помощь Ангеле Меркель, когда ей вдруг стало плохо на красной дорожке во время церемонии приветствия.

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Во время исполнения гимна Ангеле Меркель резко стало плохо, канцлера Германии начала бить крупная дрожь. При этом стоящий рядом с ней Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы помочь женщине, передаёт РИА Новости.

Позже президента Украины спросили, почему он проигнорировал плохое самочувствие коллеги. «Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности», - заявил он.

На пресс-конференции Меркель призналась, что причиной её плохого самочувствия стало обезвоживание.