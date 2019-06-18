Меркель рассказала, когда с России снимут санкции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместного брифинга с главой Украины Владимиром Зеленским заявила, на каких условиях с Российской Федерации будут сняты все санкции.

Меркель: ПАСЕ не станет возвращать Россию любой ценой

По мнению Меркель, санкции против России будут действовать до тех пор, пока Крымский полуостров не вернётся в состав Украины, передаёт РИА Новости. По словам канцлера Германии, прогресс в этом вопросе пока не достигнут, а потому о снятии ограничений пока говорить не стоит.

«К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину», - сказала Меркель.