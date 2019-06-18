Меркель: ПАСЕ не станет возвращать Россию любой ценой

Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказала о возможности возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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Меркель заявила, что в ПАСЕ предпринимают разные попытки по возвращению России, и этот процесс пока не закончен, передаёт РИА Новости. При этом канцлер ФРГ отметила, что в Парламентской ассамблее есть свои условия для российской делегации.

«Прилагаются усилия для возвращения России в Парламентскую ассамблею, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определенные условия, как это будет решено - увидим», - сказала Меркель.