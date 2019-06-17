Зеленский: Киев не готов к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов вести диалог с Донецком и Луганском. С таким заявлением он выступил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Первый президент Украины озвучил вероятное условие нового Майдана при Зеленском

"Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", - отметил Зеленский на прошедшей пресс-конференции в Париже.

По его словам, параллельно переговорам в Минске возобновятся консультации в нормандском формате, а также будет обсуждаться вопрос освобождения украинцев, осужденных и заключенных в России.

Ранее АН сообщали, что первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в интервью журналистам, при каком, по его мнению, условии в бывшей советской республике произойдет новый Майдан.