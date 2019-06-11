Уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.

Денисова предложила российскому омбудсмену обсудить возможность освобождения всех украинцев, заключенных в России, и, параллельно с этим, россиян, находящихся в настоящий момент в тюрьмах на Украине.

"Мы не говорим об обменах, мы говорим, что страна изменила риторику, наш президент говорит об освобождении, я хотела бы такие условия с вами обсудить", - сказала Москальковой украинский омбудсмен.

По ее словам, на то есть "добрая воля" действующего президента украинского государства Владимира Зеленского. И именно в этой связи она предлагает российской стороне "объединить усилия" по данному вопросу.