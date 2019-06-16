В Кремле прокомментировали атаку танкеров в Оманском заливе

Инцидент с нападениями на нефтяные танкеры в Оманском заливе способен расшатать основы мировой экономики. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На борту одного из атакованных в Оманском заливе танкеров находились россияне

Заявление господина Пескова прозвучало в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1". По его словам, Россия призывает США не торопиться с выводами, и дождаться результатов расследования, не обвиняя Иран.

Нопомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в эскалации ситуации из-за нападения на два нефтяных танкера В оманском проливе виновен и несет ответственность именно Иран.

"Мы же не забыли пробирки с белым порошком. Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию", - сказал пресс-секретарь главы России.

Песков имел ввиду пробирку, которую в 2003 году предъявил госсекретарь США Колин Пауэлл в качестве доказательств разработок секретного биологического оружия. США развязали войну в Ираке. На деле это был просто белый порошок.